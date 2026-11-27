Novo überholt Lilly in einem Segment, aber nicht überall

Lillys Pipeline reicht tiefer, Novo setzt auf die Pille

Pfizer und Amgen bleiben vorerst Zukunftsmusik

Novo Nordisk hat im dritten Quartal 2026 bei den Abnehmpillen den Spitzenreiter Eli Lilly überholt. Laut den Berichten der Konzerne setzte die Wegovy-Pille 5,39 Milliarden Dänische Kronen (ca. 791,5 Millionen US-Dolllar) um, Lillys Foundayo kam auf 184 Millionen US-Dollar. Bei Spritzen und Gesamtumsatz bleibt Lilly dennoch klar vorn, sodass Anleger zwischen Lillys Vorsprung und Novos Erholung abwägen müssen.

Eli Lilly dominiert Spritzen und Umsatz

Lilly steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar. Das Absatzvolumen wuchs dabei um 53 Prozent, die realisierten Preise sanken um 15 Prozent. Das Plus kommt damit aus der Nachfrage, nicht aus höheren Preisen. Die Umsatzprognose für 2026 hob Lilly auf 91 bis 92 Milliarden US-Dollar an. Beim bereinigten Gewinn je Aktie fällt der Ausblick dagegen leicht niedriger aus, weil Belastungen aus zugekaufter Forschung die höhere operative Basis überkompensieren.

Das Analystenbild ist bei TipRanks entsprechend freundlich: Laut Analystenkonsens lauten 21 von 23 Einstufungen auf Buy. Das mittlere Kursziel beträgt 1.522,41 US-Dollar, das höchste liegt bei 1.700 US-Dollar. Das Lager der Optimisten ist damit breit. Lillys Stärke bei Umsatz und Prognose ist belegt, offen bleibt, was der Markt dafür verlangt.

Novo Nordisk führt bei Pillen, kämpft bei Spritzen

Die Wegovy-Pille, seit dem 5. Januar 2026 in den USA erhältlich, erlöste im dritten Quartal 5,39 Milliarden Dänische Kronen, davon 4,18 Milliarden in den USA. Lillys Foundayo, die Pille mit dem Wirkstoff Orforglipron, kam laut Lilly auf 184 Millionen US-Dollar nach null im Vorjahr. Dies spricht bei den Pillen für einen deutlichen Vorsprung für Novo. Den eigenen Anteil an den Neuverordnungen der Pille in den USA schätzt Novo auf rund 80 Prozent.

Bei den Spritzen verliert Novo dagegen an Boden: Die Wegovy-Spritze setzte 20,41 Milliarden Dänische Kronen um, zu konstanten Wechselkursen 2 Prozent weniger. Zum 1. Januar 2027 senkt Novo zudem den US-Listenpreis für Wegovy und Ozempic auf 675 US-Dollar. Das Spritzengeschäft steht damit unter Druck. Dennoch hob Novo die Prognose für 2026 an und erwartet beim bereinigten Umsatz und Betriebsergebnis nun jeweils minus 2 bis plus 2 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Die Spanne um null zeigt, dass Novo eher stabilisiert als wächst; die Pille ist dabei der sichtbarste Hebel.

Pipeline: Lilly und Novo vor den Herausforderern

Lillys Dreifachwirkstoff Retatrutid erzielte in Phase-3-Studien bis zu 22,6 Prozent Gewichtsverlust nach 80 Wochen, wie der Konzern im Juli mitteilte. Den Zulassungsantrag bei der FDA plant Lilly für das erste Quartal 2027. In der Studie TRIUMPH-3 brachen unter der höchsten Dosis 13,5 Prozent der Teilnehmer wegen Nebenwirkungen ab, unter Placebo 4,8 Prozent. Novos CagriSema kam in der Studie REDEFINE 9 auf 21 Prozent Gewichtsverlust nach 68 Wochen. Die Werte stammen aus verschiedenen Studien und lassen sich nicht direkt vergleichen.

Pfizer und Amgen sind weiter entfernt: Beide führen Phase-3-Programme, haben aber kein Marktprodukt. Für Aktienanleger bleibt der Wettbewerb damit vorerst ein Duell zwischen Lilly und Novo, die Herausforderer sind Zukunftsmusik. Lilly und Novo treiben mit Retatrutid und CagriSema jeweils eigene Nachfolger voran.

Als Nächstes steht die US-Zulassungsentscheidung zu CagriSema an. Sie zeigt, ob Novo neben der Pille eine zweite Stütze für den geplanten Start Anfang 2027 bekommt, und liefert einen Maßstab für die Aufholjagd gegenüber Lilly.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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