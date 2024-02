Eli Lilly and öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eli Lilly and äußerte sich am 06.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals.

Eli Lilly and hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,09 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly and in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,35 Milliarden USD im Vergleich zu 7,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,95 Milliarden USD taxiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,94 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,54 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 34,12 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,23 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 33,65 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at