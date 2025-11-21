Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
21.11.2025 15:55:43
Eli Lilly becomes first pharma group to join $1tn club
Shares have soared more than 40% this year on strong demand for weight-loss and diabetes drugsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
