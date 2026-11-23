Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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23.11.2026 18:36:05
Eli Lilly Buys UK Biotech for $725 Million to Advance Huntington's Disease Drug
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