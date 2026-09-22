Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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22.09.2026 13:38:36
Eli Lilly CEO Says Foundayo Wins One-Third of New Oral GLP-1 Patients as Company Captures 70% of New Seniors: 'Growing Week on Week'
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