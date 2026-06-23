Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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23.06.2026 06:00:10

Eli Lilly deploys weight-loss cash on ‘App Store’ for scientists

Mounjaro maker is collaborating with small biotechs on AI as a tool for drug discoveryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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