Eli Lilly Has Been a Growth Beast, but This Is the Riskiest Part About Its Stock

Eli Lilly (NYSE:LLY) is the only healthcare stock in the trillion-dollar club, and for good reason. Its business has been booming due to its successful GLP-1 drugs, Mounjaro and Zepbound. They are highly effective and are dominating the market.

However, with the stock rallying roughly 400% in the past five years, its valuation has become a bit rich. Although it may still look like a tenable investment given its future growth opportunities, its continued dominance in the GLP-1 market is by no means a sure thing. Here's what investors need to know about the healthcare stock before investing in it.

Image source: Getty Images.

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