Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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05.10.2026 22:20:01

Eli Lilly Has Been a Growth Beast, but This Is the Riskiest Part About Its Stock

Eli Lilly (NYSE:LLY) is the only healthcare stock in the trillion-dollar club, and for good reason. Its business has been booming due to its successful GLP-1 drugs, Mounjaro and Zepbound. They are highly effective and are dominating the market.

However, with the stock rallying roughly 400% in the past five years, its valuation has become a bit rich. Although it may still look like a tenable investment given its future growth opportunities, its continued dominance in the GLP-1 market is by no means a sure thing. Here's what investors need to know about the healthcare stock before investing in it.

Image source: Getty Images.

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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