Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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31.08.2026 23:41:50

Eli Lilly Is Acquiring Merdia Biosciences for Up to $2.88 Billion. Here's What That Means for Investors.

Eli Lilly (NYSE:LLY) announced yet another acquisition on Monday. The American pharmaceutical giant has signed a deal to acquire privately held, clinical-stage biotech Merida for nearly $3 billion. That's a lot of scratch, even for a powerhouse operator like Lilly. Here's what shareholders and other Lilly watchers need to know about the company's new asset-to-be.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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