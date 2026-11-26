Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
26.11.2026 17:20:02
Eli Lilly Is Now Worth 7 Novo Nordisks. Here’s How the Gap Got So Wide.
Eli Lilly's (NYSE:LLY) market cap is roughly $1.2 trillion as of this writing. Novo Nordisk's (NYSE:NVO) market cap is $172.5 billion. Both are very large companies, but Eli Lilly is roughly seven times as large as Novo Nordisk. All the same, they are the number one and two players in the GLP-1 weight-loss niche of the pharmaceutical sector.
Given that Novo Nordisk was the first to market with its GLP-1 shot, how did Eli Lilly get so much bigger? The story is a mix of self-inflicted wounds, intense competition, and short-term investors on Wall Street who may be missing a long-term investment opportunity. Here's what you need to know.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
25.11.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
20.11.26
|Gender-Pay-Gap in der EU: Ab jetzt arbeiten Frauen umsonst (Spiegel Online)
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.11.26
|Ausblick: Gap präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!