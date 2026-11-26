Eli Lilly's (NYSE:LLY) market cap is roughly $1.2 trillion as of this writing. Novo Nordisk's (NYSE:NVO) market cap is $172.5 billion. Both are very large companies, but Eli Lilly is roughly seven times as large as Novo Nordisk. All the same, they are the number one and two players in the GLP-1 weight-loss niche of the pharmaceutical sector.

Given that Novo Nordisk was the first to market with its GLP-1 shot, how did Eli Lilly get so much bigger? The story is a mix of self-inflicted wounds, intense competition, and short-term investors on Wall Street who may be missing a long-term investment opportunity. Here's what you need to know.

Image source: Getty Images.

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