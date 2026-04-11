Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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11.04.2026 16:30:00
Eli Lilly Isn't Replacing Zepbound -- It's Building an Obesity Empire
Eli Lilly (NYSE: LLY) currently leads the weight loss market thanks to Zepbound. Given that analysts project this area will gain significant traction in the coming years, that may provide a strong tailwind to the drugmaker. However, the bears will point out that Eli Lilly could run into several problems. First, increased competition will erode some of its market share. Second, Eli Lilly's newer launches could cannibalize Zepbound's sales and do little to expand the market. So, the company's pipeline won't save it, or so the argument goes. In my view, the second line of reasoning is missing an important point about Eli Lilly's strategy in this market: The company is building a portfolio of differentiated therapies that will help it dominate this space over the next decade. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
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07.04.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.04.26
|Eli Lilly profitiert von neuer Abnehmpille Foundayo (Spiegel Online)
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01.04.26
|Neue Diätpille genehmigt: Eli Lilly-Aktie legt zu, Konkurrenz unter Druck (dpa-AFX)
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31.03.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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24.03.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.03.26
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Analysen zu Eli Lilly
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