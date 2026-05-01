Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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01.05.2026 15:27:29

Eli Lilly Jumps As Earnings Beat Meets FDA Tightening Drug Compounding Rules

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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