Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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04.10.2026 11:05:01
Eli Lilly Just Announced Something Big. Here’s What It Means for Investors.
Eli Lilly (NYSE:LLY) has been making the headlines for one particular reason over the last few years. It dominates in an area that has captured the general public's attention: weight loss drugs. Lilly sells injectable GLP-1 drugs Mounjaro and Zepbound, and they've been generating blockbuster revenue -- and the company's recent launch of weight loss pill, Foundayo, opens up yet another valuable opportunity in this billion-dollar market.
But Lilly isn't stopping there. The pharma giant just announced something big. Let's find out what it means for you as an investor.
Image source: Getty Images.
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