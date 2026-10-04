Eli Lilly Just Announced Something Big. Here’s What It Means for Investors.

Eli Lilly (NYSE:LLY) has been making the headlines for one particular reason over the last few years. It dominates in an area that has captured the general public's attention: weight loss drugs. Lilly sells injectable GLP-1 drugs Mounjaro and Zepbound, and they've been generating blockbuster revenue -- and the company's recent launch of weight loss pill, Foundayo, opens up yet another valuable opportunity in this billion-dollar market.

But Lilly isn't stopping there. The pharma giant just announced something big. Let's find out what it means for you as an investor.

Image source: Getty Images.

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