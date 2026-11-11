Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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11.11.2026 23:34:00
Eli Lilly Just Raised Its 2026 Sales Forecast to as Much as $92 Billion. But Is Viking Therapeutics the Next Big Obesity Winner?
Eli Lilly (NYSE: LLY) continues to beat expectations, partly thanks to its leadership in the weight loss market. In the third quarter, the company's revenue increased by 39% year over year to $24.4 billion, driven by a 49% increase in Zepbound's sales to $5.4 billion. Thanks to this now-famous weight-loss therapy, Eli Lilly increased its sales guidance. It now expects revenue between $91 billion and $92 billion, up from its previous guidance of between $85 billion and $87 billion.
Eli Lilly could continue riding the weight-loss tailwind over the medium term, but could competition from another drugmaker, Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), stop the pharmaceutical giant in its tracks?
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