Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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14.08.2026 16:30:00
Eli Lilly Just Scored Europe's First Weight Loss Pill Approval -- and the Growth Story Keeps Getting Bigger
This week, the U.K.'s healthcare regulatory body approved Eli Lilly's (NYSE: LLY) weight loss drug orforglipron, sold as Foundayo, for weight management and type 2 diabetes. Unlike Lilly's other weight loss drug, Zepbound, Foundayo is a pill, not an injectable medication -- and that's a fresh piece of good news for investors."Following rigorous assessment of orforglipron's safety, quality, and effectiveness, we are pleased to be the first regulator in Europe to authorise this tablet for weight management and type 2 diabetes," said Julian Breach, an executive director at the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Eli Lilly
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11.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.08.26
|Trotz gestrichener Milliarden: Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan (dpa-AFX)
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05.08.26
|Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 2/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
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05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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05.08.26
|ROUNDUP/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
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05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
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05.08.26
|Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lily hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
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