Eli Lilly mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Eli Lilly hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,29 Milliarden USD im Vergleich zu 13,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,71 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 65,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 45,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at