Eli Lilly öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eli Lilly hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,14 Prozent auf 26,90 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,92 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 CAD. Im Vorjahr waren 0,440 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 91,07 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 47,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,71 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at