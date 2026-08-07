Eli Lilly präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,97 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at