Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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30.04.2026 14:40:08
Eli Lilly profits more than double as weight-loss revenue soars
First-quarter sales of medication Zepbound increased 80 per cent to $4.2bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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