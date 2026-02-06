Eli Lilly: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Eli Lilly hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 0,010 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Eli Lilly hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,08 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,00 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,060 BRL beziffert, während im Vorjahr 0,030 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,96 Prozent auf 364,14 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 242,82 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

