Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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13.10.2026 16:00:00
Eli Lilly Reports Earnings on Oct. 29. Here's Why the Retatrutide Story Matters More Than the Quarter.
Eli Lilly (NYSE: LLY) will report third-quarter earnings on Oct. 29, with the market paying particularly close attention to sales of its blockbuster diabetes and obesity drugs Mounjaro and Zepbound. But the company's experimental obesity treatment, retatrutide, could have a much greater influence on its long-term growth.
If you're unfamiliar, retatrutide is a once-weekly injection that targets three hormone receptors involved in regulating appetite, blood sugar, and metabolism. By comparison, Zepbound targets two. And thus far, clinical results have been impressive.
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