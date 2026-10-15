Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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15.10.2026 17:51:22
Eli Lilly Says New Drug Drives Comprehensive Disease Control in Ulcerative Colitis Patients
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Nachrichten zu Eli Lilly
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
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08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
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06.10.26
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29.09.26
|Eli Lilly-Aktie stabil: Zepbound schneidet bei Gewichtsreduzierung besser ab als Wegovy (Dow Jones)
Analysen zu Eli Lilly
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.