Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
05.05.2026 14:01:18
Eli Lilly Says Omvoh-Treated Patients Sustained Disease Clearance In Ulcerative Colitis At 4 Years
(RTTNews) - Tuesday, Eli Lilly and Company (LLY) announced new long-term data from the LUCENT-3 open-label extension study in patients with moderately to severely active ulcerative colitis treated with Omvoh.
The study showed that 63.5 percent of Omvoh-treated patients who achieved disease clearance at one year sustained it at four years.
Moreover, the long-term safety profile in patients with moderately to severely active UC was consistent with the known safety profile of Omvoh with no new safety signals observed.
In the pre-market hours, LLY is trading at $966.06, down 0.23 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Eli Lilly profits more than double as weight-loss revenue soars (Financial Times)
|
30.04.26
|ROUNDUP: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Pharmahersteller erhöht Ziele (dpa-AFX)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|838,70
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX im Plus -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.