Eli Lilly stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 199,69 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 128,98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Eli Lilly mit einem Umsatz von insgesamt 32 368,64 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 871,52 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 81,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at