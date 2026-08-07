Eli Lilly stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eli Lilly hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,30 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,80 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,54 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at