Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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03.11.2026 00:00:02

Eli Lilly Stock: Is It Still a Buy at $1,400?

Eli Lilly (NYSE:LLY) stock recently hit a new all-time high of more than $1,400. The company has given investors more reasons to be bullish about it after releasing its latest quarterly numbers, which, once again, demonstrated impressive year-over-year growth.

The problem, however, is that a big chunk of that growth, or perhaps all of it, may have been priced into its valuation. That's because with a high earnings multiple, expectations will be high, and the market may already be pricing in significant growth.

At $1,400, Eli Lilly stock certainly isn't cheap. But given its growth potential, is the healthcare stock still worth buying at around these levels?

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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