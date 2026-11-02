Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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03.11.2026 00:00:02
Eli Lilly Stock: Is It Still a Buy at $1,400?
Eli Lilly (NYSE:LLY) stock recently hit a new all-time high of more than $1,400. The company has given investors more reasons to be bullish about it after releasing its latest quarterly numbers, which, once again, demonstrated impressive year-over-year growth.
The problem, however, is that a big chunk of that growth, or perhaps all of it, may have been priced into its valuation. That's because with a high earnings multiple, expectations will be high, and the market may already be pricing in significant growth.
At $1,400, Eli Lilly stock certainly isn't cheap. But given its growth potential, is the healthcare stock still worth buying at around these levels?
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