Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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31.07.2026 19:30:00
Eli Lilly Stock Has Skyrocketed. Novo Nordisk Has Crashed. 1 Number Explains Why They're Not Even Close Anymore.
Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) are far and away the heavyweights in the global market for GLP-1 drugs, which effectively treat both type 2 diabetes and obesity.And that market is exploding, particularly for obesity drugs. The global market for obesity medicines reached $66 billion in 2025. Bloomberg predicts it will hit $120 billion by 2030.Yet Lilly's share price is up 13.4% this year and 58% over the past 52 weeks, while Novo Nordisk shares are up just 0.4% this year and down 5% over the past 52 weeks. Since July 2024, Novo has plummeted 62%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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