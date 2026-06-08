Trial Holdings Aktie

Trial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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08.06.2026 12:16:00

Eli Lilly stock jumps after late-stage trial of next-generation weight-loss drug

Eli Lilly shares jumped in premarket trade on Monday, after a late-stage trial of its next-generation weight-loss drug impressed analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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