Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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08.06.2026 12:16:00
Eli Lilly stock jumps after late-stage trial of next-generation weight-loss drug
Eli Lilly shares jumped in premarket trade on Monday, after a late-stage trial of its next-generation weight-loss drug impressed analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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