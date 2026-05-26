HBM Healthcare Investments Aktie

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WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250

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26.05.2026 13:10:13

Eli Lilly übernimmt HBM-Portfoliounternehmen Curevo für bis zu USD 1.5 Milliarden

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf
Eli Lilly übernimmt HBM-Portfoliounternehmen Curevo für bis zu USD 1.5 Milliarden

26.05.2026 / 13:10 CET/CEST

Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments gibt bekannt, dass ihr privat gehaltenes Portfoliounternehmen Curevo Vaccine  eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme durch Eli Lilly (NYSE: LLY) unterzeichnet hat. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung können die Aktionäre von Curevo Gesamtzahlungen von bis zu USD 1.5 Milliarden in bar erhalten, bestehend aus einer Vorabzahlung sowie einer zusätzlichen Zahlung bei Erreichen eines definierten Meilensteins.

HBM Healthcare Investments beteiligte sich im März 2025 mit USD 13.3 Millionen an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Curevo und hält rund 4.8 Prozent am Unternehmen. Die Transaktion erhöht den inneren Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund CHF 4.00 (+1.4%) und unterstreicht einmal mehr das im Portfolio der privaten Unternehmen vorhandene Wertsteigerungspotenzial.

Curevo ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Sitz in der Nähe von Seattle. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Belastung durch Infektionskrankheiten zu verringern, indem es besser verträgliche und leichter zugängliche Impfstoffe entwickelt. Das führende Produkt, Amezosvatein, ist ein nicht mRNA-basierter Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Erkrankung mit blasenbildendem Hautausschlag, bei der 10–18 % der Betroffenen zudem lang anhaltende, teils schwere Nervenschmerzen entwickeln.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2333550

 
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2333550  26.05.2026 CET/CEST

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