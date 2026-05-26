HBM Healthcare Investments Aktie
WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250
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26.05.2026 13:10:13
Eli Lilly übernimmt HBM-Portfoliounternehmen Curevo für bis zu USD 1.5 Milliarden
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HBM Healthcare Investments AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments gibt bekannt, dass ihr privat gehaltenes Portfoliounternehmen Curevo Vaccine eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme durch Eli Lilly (NYSE: LLY) unterzeichnet hat. Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung können die Aktionäre von Curevo Gesamtzahlungen von bis zu USD 1.5 Milliarden in bar erhalten, bestehend aus einer Vorabzahlung sowie einer zusätzlichen Zahlung bei Erreichen eines definierten Meilensteins.
HBM Healthcare Investments beteiligte sich im März 2025 mit USD 13.3 Millionen an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Curevo und hält rund 4.8 Prozent am Unternehmen. Die Transaktion erhöht den inneren Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund CHF 4.00 (+1.4%) und unterstreicht einmal mehr das im Portfolio der privaten Unternehmen vorhandene Wertsteigerungspotenzial.
Curevo ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Sitz in der Nähe von Seattle. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Belastung durch Infektionskrankheiten zu verringern, indem es besser verträgliche und leichter zugängliche Impfstoffe entwickelt. Das führende Produkt, Amezosvatein, ist ein nicht mRNA-basierter Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Erkrankung mit blasenbildendem Hautausschlag, bei der 10–18 % der Betroffenen zudem lang anhaltende, teils schwere Nervenschmerzen entwickeln.
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|ISIN:
|CH0012627250
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|EQS News ID:
|2333550
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|EQS News-Service
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2333550 26.05.2026 CET/CEST
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