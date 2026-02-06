Eli Lilly verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eli Lilly hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 189,57 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,05 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 27 724,06 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13 524,17 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 510,20 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 191,40 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 81 176,37 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 41 244,46 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at