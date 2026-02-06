|
06.02.2026 06:31:28
Eli Lilly verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eli Lilly hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 189,57 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,05 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 27 724,06 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13 524,17 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 510,20 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 191,40 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 81 176,37 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 41 244,46 Milliarden ARS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.