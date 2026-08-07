Eli Lilly vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Eli Lilly äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,18 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116,09 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at