Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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24.11.2026 21:30:02
Eli Lilly vs. Novo Nordisk: Not Every GLP-1 Maker Is Enjoying Booming Sales Trends
Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) makes medicines for diabetes, obesity, and cancer for a wide range of people.
It won approval for Mounjaro to reduce cardiovascular risk on Aug. 28. It started building an active pharmaceutical ingredient site in Pennsylvania on Nov. 12.
Novo Nordisk (NYSE:NVO) makes treatments for diabetes, obesity, and rare blood disorders.
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Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 284,40
|2,47%
|Novo Nordisk
|36,75
|2,41%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|36,78
|2,45%
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