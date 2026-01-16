Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

16.01.2026 18:46:00
Eli Lilly vs. Novo Nordisk: Which Is the Better Stock Buy?
Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) have a lot in common. They both have made significant breakthroughs in the market for diabetes medicine, a field in which they have been competing with one another for decades. Now, they are also competing in the weight loss market, which is projected to grow rapidly in the coming years.Given the high demand for this relatively new product category, which of these two pharmaceutical giants is the better bet for investors to cash in on the weight loss craze? In my view, there is no contest: It's Eli Lilly. Let's find out why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool








