Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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28.11.2026 17:42:02
Eli Lilly vs. Pfizer: Which Healthcare Stock Is a Better Buy for 2027?
The healthcare landscape is shifting as obesity treatments soar while legacy drugmakers pivot toward new therapeutic areas. Investors must decide between the high-flying growth of Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) and the value-based stability of Pfizer Inc. (NYSE:PFE).
Both companies are giants in the medical world but represent very different investment philosophies. Eli Lilly is currently focused on high-demand metabolic and diabetic treatments, while Pfizer is leveraging its post-pandemic cash reserves to rebuild its portfolio through large-scale acquisitions and oncology research.
Eli Lilly is a global pharmaceutical leader that discovers and markets medicines across approximately 90 countries. The company has a diverse portfolio, but it is currently defined by its dominance in the metabolic space among pharmaceutical stocks. It manages U.S. distribution through major wholesalers including McKesson Corp. (NYSE:MCK), Cencora Corp. (NYSE:COR), and Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH).
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