WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

06.02.2026 20:15:00

Eli Lilly vs Novo Nordisk: The 1 Figure Investors Shouldn't Ignore

Over the past few years, Eli Lilly (NYSE: LLY) and Novo Nordisk (NYSE: NVO) have been dominating one of the biggest growth markets in the pharma industry: the weight loss drug market. Demand for these drugs has soared -- even resulting in product shortages at times -- and analysts expect the market to reach nearly $100 billion by 2030.Novo was first to market with semaglutide, commercialized as Ozempic for type 2 diabetes and Wegovy for weight loss. Lilly then joined the market with tirzepatide, sold as Mounjaro for type 2 diabetes and Zepbound for weight loss. Both are part of the class of drugs known as GLP-1, a type of product that acts on hormones involved in blood sugar and appetite management.Now, as we consider these two rivals, there's one figure investors shouldn't ignore. Let's check it out.
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 890,90 2,96%
Novo Nordisk 40,22 8,53%
Novo Nordisk (spons. ADRs) 40,15 9,25%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

