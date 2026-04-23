Elicera Therapeutics Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elicera Therapeutics Registered hat am 21.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Elicera Therapeutics Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at