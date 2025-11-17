Elicera Therapeutics Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Elicera Therapeutics Registered stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

