Elicio Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Elicio Therapeutics hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Elicio Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,870 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at