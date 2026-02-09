Elin Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elin Electronics stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Elin Electronics 0,290 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2,94 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at