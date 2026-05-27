Elin Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elin Electronics äußerte sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Elin Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,59 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,16 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Elin Electronics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,11 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Elin Electronics 12,88 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at