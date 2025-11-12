Elin Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elin Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 INR gegenüber 1,00 INR im Vorjahresquartal.

Elin Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at