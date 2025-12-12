Elinoil SAReg präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elinoil SAReg veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,34 Prozent auf 560,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Elinoil SAReg 740,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at