Elisa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elisa hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elisa ein EPS von 0,560 EUR je Aktie vermeldet.

Elisa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,8 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 552,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at