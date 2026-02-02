Elisa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elisa hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 588,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 579,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,13 EUR beziffert, während im Vorjahr 2,23 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Elisa hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,35 EUR und einen Umsatz von 2,26 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at