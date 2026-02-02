Elisa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elisa hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Elisa mit einem Umsatz von insgesamt 684,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 618,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahr 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen.

Elisa hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at