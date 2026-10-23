Elisa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elisa hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elisa 0,370 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 645,3 Millionen USD – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 655,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at