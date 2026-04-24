Elisa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Elisa präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 641,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 585,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at