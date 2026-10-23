Elisa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Elisa hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,640 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 560,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 560,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at