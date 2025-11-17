ELITE BASIC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ELITE BASIC hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 163,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 34,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELITE BASIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,59 Milliarden KRW im Vergleich zu 33,33 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at