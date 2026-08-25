25.08.2026 06:31:29

ELITE BASIC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ELITE BASIC lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,07 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,28 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,95 Prozent auf 48,32 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 120,99 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten -33,260 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ELITE BASIC mit einem Umsatz von insgesamt 177,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 166,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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