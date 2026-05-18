|
18.05.2026 06:31:29
ELITE BASIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ELITE BASIC hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,00 KRW gegenüber -55,730 KRW im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELITE BASIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 35,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!