ELITE BASIC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ELITE BASIC hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,00 KRW gegenüber -55,730 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELITE BASIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 35,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at